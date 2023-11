Sandro Sabatini risponde ancora alle accuse verso mister Allegri dopo la doppietta di Chiesa contro la Macedonia

Sandro Sabatini, per calciomercato.com, ha così commentato la prestazione dello juventino Chiesa contro la Macedonia del Nord.

IL COMMENTO – «Quindi alla fine ha ragione Spalletti. E torto Allegri. Ecco. Questo è il passaggio successivo. Immediato, automatico. Ovvio e banale. Visto come gioca Chiesa in azzurro? L’abbiamo visto eccome. Infatti non c’era nella sciagurata notte di Palermo in Mancini salutò (di fatto) sia il Mondiale che la nazionale. Poi, naturalmente, da valutare contesto di gara e forza degli avversari, più fiducia dell’allenatore e modulo adottato. E tanti altri dettagli, compresi quelli che pochi hanno voglia di notare: il primo gol è un tiro da fuori area; il raddoppio un contropiede solitario di quasi cinquanta metri a campo aperto, con deviazione decisiva per la palombella imparabile. Ed ecco la sintesi, che non fa trend sui social: Chiesa contro la Macedonia era in serata di grazia, contro il Cagliari no».

