Juve Inter, il pronostico di Longhi: «Partita non da tripla, potrà succedere questo». Le dichiarazioni verso il derby d’Italia

Longhi in esclusiva a Juventusnews24 ha fatto un pronostico di quel che potrà essere Juve Inter del 26 novembre. Le dichiarazioni verso il derby d’Italia.

CHE JUVE INTER SI ASPETTA – «Una Juve sulla difensiva ma l’Inter che non va in attacco. La forza dell’Inter è quella di aspettare e ripartire. La Juve dovrebbe fare altrettanto, poi bisogna vedere chi vince il duello a centrocampo. In una partita secca può succedere di tutto. Alla fine le difese forti sono forti anche contro gli attacchi forti. La Juve gioca contro un attacco fortissimo, ma la sua difesa è fortissima. L’Inter gioca contro un attacco fortissimo, però difende forte. E’ una partita da non tripla, ma da punto di domanda. Non so come si svilupperà. Nei 90 minuti può succedere di tutto, sul periodo lungo se la Juve non trova accorgimenti la favorita è l’Inter».

