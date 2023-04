Juve Inter, Inzaghi recupera già un big: ci sarà in Coppa Italia dopo aver saltato la partita contro la Fiorentina

Martedì sera ci sarà la semifinale di andata di Coppa Italia tra Juve e Inter e Inzaghi potrà riavere a disposizione una delle sue pedine più importanti.

Federico Dimarco, assente ieri contro la Fiorentina, si è allenato in gruppo con il resto della squadra e quindi tornerà a disposizione del tecnico nerazzurro per il derby d’Italia in programma tra due giorni allo Stadium.

