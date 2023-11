Le parole di Gianluca Paparesta, ex arbitro di Serie A, sulla sfida di domenica del derby d’Italia tra Juve e Inter

L’ex arbitro Paparesta ha parlato a Sportitalia in vista della sfida di domenica sera tra Juve e Inter. Di seguito le sue parole.

«La rivalità c’è sempre stata. Dal 2003 al 2006 è stata ancora più forte, ricordo che erano partite tesissime e dovevi avere a che fare non solo con i tifosi, ma anche con giocatori di un certo spessore come Ibrahimovic o Zanetti. Già nel tunnel prima di entrare c’era una tensione che ho ritrovato solo in partite di derby campani di Serie C».

