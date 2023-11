L’ex terzino Alessandro Pistone ha detto la sua sul percorso di Federico Dimarco.

Alessandro Pistone ha espresso il suo parere sul derby d’Italia nel corso di un’intervista rilasciata a Fcinter1908.it. “Ci arrivano bene dal punto di vista umorale, i risultati stanno dando ragione ad entrambe. L’Inter si sta confermando una squadra in assoluta crescita dopo 3 anni con Inzaghi alla guida, la Juventus si sta affermando come la seconda squadra del campionato, solida e in grado di portare a casa il risultato, anche se non esprime un gioco eccezionale. Ci arrivano con qualche defezione da ambo le parti“.

Match decisivo?

“Uno scontro diretto è sempre importantissimo dal punto di vista psicologico, ma il campionato è ancora lunghissimo: ci può stare qualsiasi risultato domenica e ritrovarsi a fine stagione con ruoli diversi, manca veramente tantissimo”.

Federico Dimarco

Su Dimarco

“Mamma mia che gol col Frosinone! A me piace un sacco come giocatore: tecnicamente è estremamente valido, ha corsa, ha qualità, ha intelligenza. La sua crescita è abbastanza normale: è ancora giovane, a furia di giocare a livello nazionale e internazionale non puoi che migliorare. È certamente un bell’esempio, e ce ne vorrebbero anche altri. Spesso non si ha la pazienza di aspettare, i risultati vengono richiesti costantemente, tanti giovani iniziano a girare e poi magari tornano in Serie A, a volte non sempre nella squadra in cui hanno iniziato. Non è facile, con l’Inter si parla di un top team, una squadra che ogni anno deve conseguire risultati, e quindi non è facile inserire un giovane, però è sicuramente un bell’esempio. Dimarco ha girato un po’ prima di tornare, ma ha sempre fatto vedere grandi cose. A me è sempre piaciuto, può giocare nella difesa a 4 come esterno basso, sta giocando a tutta fascia, e sforna sempre grandi prestazioni, anche in Nazionale“.

L’articolo Pistone: “Juve-Inter importantissimo ma il campionato è lungo, Dimarco esempio per i giovani” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG