Juve Inter, parla Polverosi: «A Torino capiremo se la tecnica prevarrà sulla forza». Le dichiarazioni del giornalista

Il giornalista Alberto Polverosi al Corriere dello Sport ha parlato di Juve e Inter in vista del derby d’Italia del 26 novembre e della lotta scudetto tra le due squadre.

LE DICHIARAZIONI – «C’è l’Inter ricca di qualità e di alternative e la Juve forte nella mente ma con risorse ridotte. Il 26 novembre si affronteranno a Torino e lì capiremo se la tecnica prevarrà sulla forza o se invece la lotta avrà la meglio sul gioco. È un campionato differente soprattutto per le prime due. Un anno fa l’Inter aveva 24 punti, era fuori dalla zona-Champions, a -8 dal Napoli; la Juve era a quota 22, dentro solo la zona-Conference. Oggi la squadra di Inzaghi e quella di Allegri hanno tutt’e due 7 punti in più (solo la Fiorentina ha fatto lo stesso balzo in avanti) e se la Juventus ha mantenuto la sua integrità difensiva (ha incassato gli stessi 7 gol del campionato scorso), l’Inter è diventata un bunker, oggi ha la migliore difesa della Serie A (6 gol subiti), un anno fa era la decima (17 gol presi)».

