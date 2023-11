Fagioli Juve, il rinnovo vale doppio: «Segno di vicinanza concreto per dargli serenità». L’analisi di Francesco Cosatti

Il rinnovo di Fagioli fino al 2028 non è una sorpresa, ma una buona notizia per la Juve. E non solo dal punto di vista sportivo.

Come sottolineato da Francesco Cosatti a Sky Sport 24, quello del club vuole essere un segno di vicinanza concreta al giocatore e la testimonianza della volontà di averlo come protagonista in campo in futuro. Con il rinnovo la Juve vuole garantire serenità al presente di Fagioli, guardando al contempo al futuro.

