Juve Inter si gioca già…in Abruzzo: sfida di beneficenza tra le leggende del derby d’Italia. I dettagli sulla partita

Juve Inter si gioca già in Abruzzo, precisamente al Pala Remo Maggetti nella località di Roseto degli Abruzzi.

La sfida di beneficenza di calcio a 5 è andata in scena oggi e ha visto protagonisti le leggende bianconere e nerazzurre del derby d’Italia. Qualche nome? Chimenti, Iuliano, Giannichedda, Amoruso, Ravanelli e Schillaci per la Juve e Javier Zanetti per l’Inter.

La serata, organizzata dalla Nardone Eventi, ha uno scopo benefico e porta avanti il lavoro svolto nel 2022 (con Totti e Del Piero), quando furono acquistati due ventilatori polmonari CPAP e donati a studi medici di di Roseto degli Abruzzi, oltre a due defibrillatori per due istituti scolastici del territorio Rosetano.

