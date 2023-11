Juve Inter: sospiro di sollievo per Inzaghi, non preoccupano le condizioni di quel giocatore nerazzurro in vista del big match

Preoccupazione che sembra rientrata quella per Kristjan Asllani, che ha dovuto saltare all’ultimo la sfida tra Inter e Frosinone per un problema fisico.

Come riporta il Corriere dello Sport, non ci sarebbe preoccupazione sulle condizioni dell’albanese: per lui un lieve affaticamento ai flessori. Il centrocampista risponderà alla chiamata della Nazionale albanese e sarà reclutabile per il match contro la Juve.

