Giornata importante per l’Inter e la Juventus: il giudice sportivo deciderà le qualifiche per quanto avvenuto nel match di Coppa Italia

Come si legge sul Corriere dello Sport, oggi sarà una giornata impegnativa sia per l’Inter che la Juventus, chiamate a rispondere dei fatti avvenuti nella semifinale d’andata di Coppa Italia:

INTER E JUVE– L’espulsione di Romelu Lukaku è l’unica che, solo dallo strettissimo punto di vista regolamentare, porterà ad una giornata di squalifica, che l’attaccante belga sconterà nella semifinale di ritorno. Le implicazioni legate ai vergognosi buu e cori razzisti saranno pane per gli avvocati in termini di provocazione e di unanime censura da parte di tutto il mondo del calcio. Un turno – così parrebbe – anche per gli altri due, anche se le pene potrebbero essere più cospicue. Di sicuro, quella di Cuadrado, che era diffidato e prima del rosso diretto ha preso il cartellino giallo (per aver spintonato Lukaku), per lui le giornate saranno due.

ALTRE SQUALIFICHE- Su tutti però aleggia quello che avrà scritto (o non avrà scritto e integrerà) il direttore di gara di Imperia (ultime due gare dirette, due risse finali) e gli uomini della procura federale, uno particolarmente vicino a quello che succede dopo il fischio finale. Se inasprimento sarà, si andrà dalle due giornate a qualcosa di più, soprattutto se sarà stata annotata la “manata” che Cuadrado sembra assestare ad Handanovic che lo sta tenendo per la maglia. Non ci saranno supplementi video, mentre ci saranno supplementi di indagine. Sarà riascoltato l’arbitro Massa, ad esempio, e non è poco. Anche – e soprattutto – sul comportamento della Tribuna Sud della Juve: un turno con la condizionale. Non ci sarebbe traccia di quello che è accaduto nel tunnel.

L’articolo Juve-Inter: sul caso Lukaku oggi decide il giudice sportivo proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG