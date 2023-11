Juve Inter, svelata la tattica di Allegri: cosa ha chiesto a Nicolussi Caviglia e Chiesa durante il derby d’Italia

La Bordocam di Dazn ha svelato la tattica usata da Allegri durante Juve Inter.

L’allenatore dei bianconeri, in particolare, ha chiesto a Nicolussi Caviglia un lavoro difensivo per schermare Calhanoglu e Lautaro, facendolo posizionare a metà dei due nerazzurri. A Chiesa, invece, ha chiesto di andare alle spalle di Dumfries quando l’olandese si alzava in modo tale da creare scompiglio nella zona con Darmian.

