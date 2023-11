Vaciago: «L’esultanza polemica di Vlahovic è comprensibile. Ma un gol dopo 70 giorni…». Le parole del direttore di Tuttosport

Vaciago, direttore Tuttosport, attraverso le pagine del giornale torinese ha espresso il suo parere sull’esultanza di Vlahovic dopo il gol del vantaggio della Juve contro l’Inter.

VACIAGO – «La sua esultanza polemica, in risposta alle tante critiche ricevute negli ultimi due mesi, è umanamente comprensibile, soprattutto se contestualizzata nella trance agonistica di un derby d’Italia che viene sbloccato da un suo gol, per di più bellissimo. Nessuna polemica sulla polemica di Dusan, nonostante si potrebbe sommessamente obiettare che forse un gol dopo 70 giorni non è abbastanza per dare del chiacchierone a chi ha fatto notare prestazioni non all’altezza del suo talento e del suo stipendio».

