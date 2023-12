Si accende il calciomercato della Juventus, tra il sogno Koopmeiners e l’alternativa a centrocampo tutto passa dal giudizio di Allegri

Non solo gli impegni sui campi di gioco, la Juventus continua a lavorare anche in materia di calciomercato. Come riportato questa sera da Sky Sport, i bianconeri potrebbero essere costretti a rinunciare al sogno Koopmeiners, con l’Atalanta infatti indisponibile a vendere il proprio calciatore.

Più probabile dunque arrivare a Philips, in uscita dal Manchester City. La dirigenza sabauda però, si legge, non avrebbe ancora ottenuto il via libera da parte del tecnico Massimiliano Allegri. Il condottiero di Livorno preferirebbe dunque prendere tempo e cercare un mediano con prerogative diverse.

