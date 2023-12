Protesta negli Stadi della Spagna per la Superlega, ecco tutti club contrati mentre solo uno rimane almeno per il momento a favore

Un unico messaggio nei campi della Liga: «Ganatelo en el campo!». Sono diversi i club che hanno fatto comparire questa scritta in segno di protesta contro la Superlega. Per chi non avesse modo di masticare lo spagnolo la frase recita: «Guadagnarselo sul campo».

Ma quali sono nel dettaglio le squadre ad aver partecipato all’iniziativa citata Il numero di concorrenti è folto, parliamo di: Betis, Girona, Cadice, Real Sociedad, Alavés, Maiorca e Osasuna. Unica contraria il Real Madrid, il club di Perez che ancora una volta stringe l’occhio alla competizione. In Italia è ancora de decifrare invece la posizione della Juventus.

