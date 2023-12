Anche il giornalista Teotino è intervenuto sulla questione Superlega. Ecco le sue parole a SkySport sulla nuova competizione per la quale ricordiamo la Juventus non si è ancora espressa.

PAROLE – «Penso che questa giornata possa essere decisiva per un nuovo calcio, con una dimensione nuova, idee e gestioni diverse da ciò che abbiamo visto finora. Non mi espongo, ma mi aspetto risvolti davvero importanti, con la UEFA che però ha ancora una certa importanza mondiale. Se la torta che verrà offerta sarà buona, allora ci sarà margine di manovra per coinvolgere tutte le altre società calcistiche»

