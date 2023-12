Messaggio forte di Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione Europea si espone così sul caso Superlega

Nel giorno della storica sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in merito alla Superlega e al monopolio UEFA non è tardato ad arrivare il commento di Margaritis Schinas. Ecco il post X (ex Twitter) del vicepresidente della Commissione Europea con la delega allo sport. Il tutto, naturalmente, in attesa di una presa di posizione della Juventus.

IL COMMENTO – «Il principio fondamentale dell’Europa è la solidarietà. Il nostro sostegno coerente a un modello sportivo europeo basato sui valori non è negoziabile. Il calcio europeo rimarrà sempre un vettore d’inclusione e coesione. Per i molti. Non solo per le élite».

