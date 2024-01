Il Corriere della Sera ha lanciato una provocazione mettendo a paragone il modo di vivere le partite di Inzaghi rispetto a quello di altri colleghi

Sul Corriere della Sera, viene esaltato l’atteggiamento di Simone Inzaghi che mantiene maggiore calma quando è in panchina rispetto ad alcuni colleghi. Il quotidiano fa riferimento anche agli episodi in cui Massimiliano Allegri per spronare la su Juve ha lanciato la giacca per terra.

L’OPINIONE – «Simone Inzaghi non ha bisogno di togliersi la giaccia e lanciarla in aria recitando un copione e non è nemmeno uno che ingaggia duelli corpo a corpo con l’arbitro o con i suoi assistenti».

