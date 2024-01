La Roma non molla la presa per Dean Huijsen. La Juve vuole capire le condizioni economiche: le ultime novità

In queste ore, nel calciomercato Juve tiene banco la questione legata al futuro di Dean Huijsen. Come rivelato da Gianluca Di Marzio, la Roma sta insistendo per arrivare all’olandese e sta soprattutto pensando a come poter sbloccare l’affare.

La Juventus ha già un accordo con il Frosinone per il prestito di Huijsen e adesso Cristiano Giuntoli ne fa soprattutto una questione economica. Per questo motivo, per la Roma non sarà facile sbloccare la trattativa visto che non sembra intenzionata a fare follie economiche per un prestito secco.

