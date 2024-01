Francesco Cosatti, giornalista di Sky Sport, ha rivelato qual è il clima tra i tifosi della Juve prima della gara contro la Salernitana

Come rivelato dal giornalista di Sky Sport, Francesco Cosatti cresce l’entusiasmo tra i tifosi Juve in vista della gara di Coppa Italia di questa sera contro la Salernitana.

ENTUSIASMO TRA I TIFOSI – «Posso assicurare che c’è tanta attenzione, ci sono tanti tanti tifosi in zona Continassa. Sarà sold out lo Stadium. Insomma i tifosi spingono e vogliono provare ad arrivare al passaggio successivo. In caso di successo ci ritroveremmo qui tra una settima perché l’avversario successivo è il Frosinone che ha battuto il Napoli».

