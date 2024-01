Jennifer Echegini ha rilasciato le prime dichiarazioni ai canali ufficiali della Juve dopo il suo passaggio alla corte di Montemurro

Jennifer Echegini ha parlato per la prima volta da giocatrice della Juventus Women. Ecco le sue parole postare dal club tramite X:

LE PRIME DICHIARAZIONI – «Mi piace la competitività di questo campionato. La Seria A è straordinaria. Anche la squadra riesce a vincere praticamente ogni anno. Mi piace Joe come coach, mi piacciono le strutture e come viene gestito il club. È un posto in cui posso migliorare, dove posso costruire qualcosa. Punto a fare il massimo, e questo è un club che può aiutarmi ad essere la migliore, ma è anche un club dove posso dare il mio contributo e migliorare per aiutare la squadra a crescere e a vincerei più possibile».

