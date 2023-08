Marco Landucci, vice allenatore della Juve, ha parlato così dopo il fischio d’inizio del match contro il Bologna

PERCHE’ NON C’E’ ALLEGRI – «Ogni tanto vuole farmi vedere quindi ha mandato me. Ha avuto un piccolo malore ma nulla di grave».

GIUDIZIO SULLA GARA – «Ottimo secondo tempo. Nel primo siamo partiti contratti, girando poco velocemente la palla e forse abbiamo risentito della prima gara in casa, poi ci sono anche gli avversari. Ma io sono per le cose positive. Peccato per il gol di Dusan annullato, al 51′ era importante. Ci siamo sciolti, siamo andati più veloci e abbiamo fatto molto meglio».

