All’Allianz Stadium, il match valido per la 15ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Juve e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(inviato all’Allianz Stadium) – All’Allianz Stadium, Juve e Lazio si affrontano nel match valido per la 15ª giornata della Serie A 2022/23.

Sintesi Juve Lazio 0-0 MOVIOLA

1′ Fischio d’inizio – Cominciata Juve Lazio.

3′ Sbaglia Kostic – Grande apertura di Fagioli per Kostic, che alza la testa e prova a servire al centro Milik e Kean. Cross completamente sbagliato, pallone alle stelle.

6′ Occasione Kean – Kostic la tiene in campo e dà il via al contropiede di Kean. Doppio passo, pallone sul sinistro e diagonale che non esce di molto.

8′ Gran palla di Milinkovic – Idea geniale del serbo per l’inserimento in area di Romero. Chiude bene in diagonale Kostic.

Juve Lazio 0-0: risultato e marcatori

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Locatelli, Rabiot, Fagioli, Kostic; Kean, Milik. All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Scaglia, Bonucci, Rugani, Barbieri, Miretti, Paredes, Chiesa, Di Maria, Soulé.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Romero, Felipe Anderson, Pedro. All. Sarri. A disp. Maximiliano, Adamonis, Vecino, Marcos Antonio, Luis Alberto, Cancellieri, Kamenovic, Radu, Gila, Bertini.

ARBITRO: Massa di Imperia

