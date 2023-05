Juve Lecce: quattro giocatori di Baroni in dubbio. TUTTI i dettagli in vista della partita di mercoledì all’Allianz Stadium

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Lecce ha reso noti i dettagli dell’allenamento odierno, a due giorni dalla sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus.

Seduta mattutina per i giallorossi al Via del Mare. È stato a riposo Gallo per una lombalgia, mentre Colombo ha svolto un lavoro differenziato per un sovraccarico funzionale. Umtiti (che si è allenato regolarmente) ha effettuato un esame radiologico di controllo, a seguito di un trauma subito nella gara con l’Udinese, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha escluso lesioni al torace. Pongracic prosegue nel lavoro di ricondizionamento. Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare, prima della partenza con un volo charter per Torino.

