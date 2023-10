Le parole di Paolo Jarre, psicoterapeuta di Nicolò Fagioli, sul percorso del centrocampista della Juventus

Paolo Jarre, psicoterapeuta di Nicolò Fagioli, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del centrocampista della Juventus.

PAROLE – «A Nicolò ho raccontato di Paolo Rossi, che aveva scommesso come lui commettendo in più un illecito sportivo. Eppure, dopo la squalifica, ha fatto in tempo a vincere un Mondiale. A giugno ci sono gli Europei e la squalifica sarà terminata. Nicolò ha già esordito nell’Italia e Euro2024 può diventare uno stimolo importante nella nostra terapia. Io sono ottimista: recupereremo l’uomo e il giocatore della Juventus».

