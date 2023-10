Gioventù al potere in casa Barcellona: la nuova generazione o la Next Gen per dirla all’inglese fa volare i blaugrana e Guiu regala tre punti a Xavi

Gioventù al potere in casa Barcellona: la nuova generazione o la Next Gen per dirla all’inglese fa volare i blaugrana e Guiu regala tre punti a Xavi.

Il classe 2006 è stato decisivo nella vittoria contro l’Athletic Bilbao entrando dalla panchina insieme a Lamine Yamal (2007). Fare di necessità virtù utilizzando tanti giovani e mettendo in mostra i prodotti della Masia, tutto diventa facile quando puoi contare su giocatori così. Grandi qualità e voglia di emergere, così Guiu è entrato con la testa giusta per firmare l’1 a 0 e far balzare il Barcellona al terzo posto dietro a Girona e Real Madrid.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG