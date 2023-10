Claudio Lotito ha voluto esaltare il weekend della Lazio con la vittoria della prima squadra a Sassuolo, oltre a Primavera e Women. Le sue parole a Il Messaggero

PAROLE – «Abbiamo completato una tripletta con il 5-1 della Women nel derby con la Roma. Sabato la Primavera era stata devastante a Firenze e la sera ho visto una grandissima Lazio che ha battuto il Sassuolo con uno spirito di gruppo unico. I nuovi acquisti si stanno integrando alla perfezione e sono contento che anche i tifosi ora stiano apprezzando il mercato. E, come ho sentito. non abbiamo rimpianti Berardi, come Zielinski a Napoli o Ricci contro il Torino».

