Ci sono stati nuovi contatti sul fronte calciomercato Juve per quanto riguarda Romelu Lukaku: tutti i dettagli

Come riporta Alfredo Pedullà su Sportitalia, ci sono novità in merito al mercato targato Juve per quanto riguarda Romelu Lukaku.

LUKAKU JUVE- «C’è stato poi un altro contatto tra Giuntoli ed entourage di Lukaku, c’è anche il Tottenham. Potrebbe succedere qualcosa di importante negli ultimi giorni di mercato»

