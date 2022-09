Le parole del commentatore arbitrale Marelli sul rosso a Di Maria: «Espulsione giusta, è una contatto che può essere punito con due giornate»

Luca Marelli ha commentato su DAZN l’espulsione di Angel Di Maria. Di seguito le sue parole

«C’è poco da dire, molto bravo Maresca ad essere in posizione idonea. Pressione di Izzo, Di Maria come gesto volontario ha sbracciato in pieno petto all’avversario. Espulsione giusta, è una contatto che può essere punito con due o più giornate, ma non vedo i presupposti per più giornate. In alcune circostanze c’è stata una giornata più una multa, ma non credo sia questo il caso».

