Le parole di Weston McKennie, centrocampista della Juve, dopo la vittoria ottenuta dai bianconeri contro il Napoli

Weston McKennie ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria della Juve contro il Napoli. Di seguito le sue parole.

RUOLO – «Questo ruolo non è nuovo, l’ho fatto allo Schalke. Io metto per prima la squadra, non importa dove gioco. Ovviamente ho un ruolo preferito, ma faccio quello che serve».

GIOCATORE MIGLIORE – «Ho imparato tanto dal punto di vista tattico. In Germania si corre avanti e indietro, qui ho imparato a non correre in maniera insensata, come un pollo senza testa in mezzo al campo».

CHIAVE DI QUESTA JUVE – «Vogliamo creare uno spirito forte in campo e fuori. Ci vediamo anche fuori, se io so come sono fatti Cambiaso e Gatti so di cosa hanno bisogno in campo. Questo lo si vede nello spirito che mettiamo quando ci opponiamo alle conclusioni avversarie».

SCUDETTO – «Mi piace questa parola, suona bene. Speriamo di poterlo fare nostro a fine stagione, anche se un piazzamento tra le prime quattro è l’obiettivo. Vogliamo vincere per noi, per tutto lo staff e per tutti i tifosi».

