Juve, messaggio ai tifosi in vista della prossima partita casalinga di campionato: «L’Allianz Stadium vi aspetta» – VIDEO

La Juve questa settimana sarà impegnata in due sfide casalinghe tra le mura amiche dell’Allianz Stadium. La prima sarà la semifinale di andata di Europa League col Siviglia, la seconda la sfida di campionato con la Cremonese.

L'Allianz Stadium vi aspetta per Juventus-Cremonese Biglietti e promo — JuventusFC (@juventusfc) May 9, 2023

I bianconeri, via Twitter, hanno mandato un messaggio ai tifosi per invitarli a essere presenti proprio per il match di domenica sera.

IL MESAGGIO – «L’Allianz Stadium vi aspetta per Juventus-Cremonese».

