Repice: «Giallo Vlahovic? Un arbitro esperto avrebbe fatto questo». Il giornalista dice la sua sull’ammonizione

Il giornalista Francesco Repice, celebre di Tutto il Calcio Minuto per Minuto, in un video pubblicato sul suo canale Facebook ha detto la sua sull’ammonozione rifilata a Vlahovic per l’esultanza dopo il gol segnato in Atalanta Juve.

GIALLO A VLAHOVIC – «Capisco che il regolamento debba essere rispettato e non ce l’ho con l’arbitro, ma in questo caso mi piacerebbe che un direttore di gara più esperto e maturo prendesse da parte il ragazzo per dirgli di non reagire così e di venire via. Mi piacerebbe si tollerasse quel puro sentimento di rivalsa e arrabbiatura. A furia di sentirsi etichettati in quella maniera volta è chiaro che uno esplode».

