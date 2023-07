Juve Milan: debutto con i “grandi” per Huijsen, Nonge e Yildiz. Allegri fa entrare i giovani aggregati dalla Next Gen

E’ arrivato contro il Milan il debutto con la Juve dei “grandi” per Huijsen, Nonge e Yildiz. Allegri ha fatto entrare i tre giovani aggregati dalla Next Gen al minuto 60 sostituendo rispettivamente Gatti, McKennie e Kean.

Occasione importante, quindi, per i ragazzi che l’anno scorso si sono messi in evidenza nella formazione guidata da mister Brambilla e che sognano di restare in prima squadra.

