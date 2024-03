Se il Napoli dovesse battere il Barcellona ai rigori, nei quarti di finale di dovrebbe ottenere una vittoria e un pari per superare la Juve

Il ritorno degli ottavi di Champions tra Barcellona e Napoli potrebbe determinare la seconda squadra italiana al Mondiale per Club dopo l’Inter. La Juve è in vantaggio, ma se il Napoli dovesse passare, tutto sarebbe ancora in gioco. Se gli azzurri si dovessero qualificare ai quarti, potrebbero avvicinarsi i bianconeri.

Tuttavia, se il Napoli passasse solo ai rigori, otterrebbe solo un punto per il pareggio e uno per la qualificazione, ma non sarebbe sufficiente per superare la Juventus. A quel punto gli azzurri ai quarti dovrebbero ottenere una vittoria e un pareggio.

The post Juve Mondiale per Club, se il Napoli passasse ai rigori cosa succederebbe? Le combinazioni appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG