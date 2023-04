Juve Napoli, guai per Luciano Spalletti: un big degli azzurri costretto a dare forfait per il big match di domenica sera

La Juventus, in campionato, sarà attesa dal difficile match contro la capolista Napoli, che arriverà domenica sera allo Stadium.

Come riferito da Sky Sport, però, Luciano Spalletti sarà privo di uno dei suoi elementi cardine come Mario Rui, che ha rimediato un problema più grave del previsto nel match di Champions con il Milan. Per il portoghese si prevede un lunghissimo stop.

