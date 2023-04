Penalizzazione Juve, anche Alex Sandro ha voluto esprimere un suo pensiero su un nuovo possibile +15 in classifica

Alex Sandro, in conferenza stampa, ha così parlato del possibile +15 in classifica per la sua Juventus.

PENALIZZAZIONE – «Certamente recuperare i 15 punti sarebbe buonissimo ma ora dobbiamo pensare solo a giocare la partita di domani sera. Questa è la più importante, poi penseremo ai 15 punti».

CLICCA QUI PER LEGGERE LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI ALEX SANDRO PRE SPORTING JUVE

