Juve Napoli: quale giocatore toglierebbe Allegri a Spalletti? Ecco cosa ha detto l’allenatore in conferenza stampa

Juve Napoli è anche sfida tra Allegri e Spalletti. Ma c’è un giocatore che l’allenatore bianconero toglierebbe agli azzurri? Ecco cosa ha detto in conferenza stampa.

CHE GIOCATORE TOGLIEREBBE AL NAPOLI – «Perché devo toglierli io? La rosa del Napoli è forte, non so domani chi gli mancherà. Nell’arco di una stagione ogni tanto mancano dei giocatori. Domani gliene mancheranno due o tre, se ne sono tolti già per conto suo».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA DI ALLEGRI PRE JUVENTUS NAPOLI

