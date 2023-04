Squalifica Lukaku, clamoroso: la Figc e Gravina possono “graziarlo”. L’idea della Federazione dopo il ricorso respinto dell’Inter

La Figc e il suo presidente Gravina stanno pensando di togliere la squalifica a Lukaku dopo che ieri la Corte d’Appello ha respinto il ricorso dell’Inter per averlo a disposizione mercoledì contro la Juve in Coppa Italia.

L’intenzione della Federazione è quella di “graziare” l’attaccante per far si che non venga considerato unico colpevole di quanto successo allo Stadium. E come gesto di sensibilità ai valori contro il razzismo.

The post Squalifica Lukaku, clamoroso: la Figc e Gravina possono “graziarlo” appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG