I voti e i giudizi alle protagoniste del match valido per la quinta giornata della poule scudetto di Serie A femminile: pagelle Roma Juventus Women.

Peyraud-Magnin 5.5 – Reattiva nel primo tempo, più di qualche responsabilità sul gol del 2-2 di Giacinti

Gama 6 – Si spinge coraggiosamente a destra e combatte come sempre. Ma anche lei alla fine deve guardare Roman Haug schiacciare in rete lo scudetto della Roma

Lenzini 4.5 – Sbaglia la partita più importante, due volte superata da Giacinti: due gol. Dal 78′ Duljan SV

Salvai 6 –Tiene finché possibile, alla fine non lo è più

Boattin 6 – Haavi la mette a dura prova, lei combatte orgogliosamente in un periodo di forma non esaltante

Caruso 6 – Fredda dal dischetto in una partita che non la vede protagonista di molto altro. Dal 67′ Pedersen 6 – Un colpo di testa pericoloso

Gunnarsdottir 5.5 – Dopo la brutta prova con la Fiorentina un’altra prestazione non al livello di quello che ci si aspetta da lei

Grosso 6 – Neanche il talento della canadese, applicata fino all’ultimo, riesce a invertire le sorti di questo campionato

Bonansea 6.5 – Un suo bellissimo lampo illude la Juventus Women. Dal 67′ Cantore 6.5 – Entra con grande mordente, forse tardi?

Nystrom 5 – Messa dentro all’ultimo per il forfait di Girelli. Forse questa partita, in questo momento, era troppo per lei

Beerensteyn 6 – Dal 78′ Sembrant 5– Roman Haug sarà il suo incubo per molte notti

Montemurro 6 – Se la gioca alla pari al Tre Fontane con la squadra che ha meritatamente vinto lo scudetto. Per la prima volta ko con le giallorosse

