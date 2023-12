Juve Napoli streaming LIVE e diretta TV: dove vedere il big match della quindicesima giornata di Serie A

La Juventus affronta, in casa, il Napoli questa sera alle ore 20:45. Obiettivo sempre i tre punti per tornare momentaneamente in vetta alla Serie A

Juve-Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva e in streaming su DAZN.

