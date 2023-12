Su calciomercato.com, Padovan ha presentato così Juve–Napoli.

PADOVAN – «La grande favorita della sfida tra Juventus e Napoli è l’Inter. Ci sono molte ragioni per le quali non credo ad una Juventus vincente. La prima è che, quando lo fa e le riesce spesso, la vittoria è o risicata o fortunosa (da non confondere con fortunata). La seconda è che, secondo me, il Napoli non può perdere per la terza volta consecutiva dopo Madrid e Inter».

