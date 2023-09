Juve padrona degli ascolti tv: ecco perché fino a gennaio giocherà di sera nonostante non partecipi alle coppe europee

Ieri sono stati comunicati date e orari degli anticipi e dei posticipi delle partite di Serie A e la Juve, fino a gennaio, giocherà quasi sempre di sera nonostante non partecipi alle coppe europee.

Come spiegato da Repubblica, infatti, i bianconeri attirano una grande fetta di pubblico sia allo Stadium che in giro per l’Italia che in televisione. Giocare di sera, quindi, per i broadcaster viene giudicato in maniera migliore rispetto ad altre squadre. Allo stesso modo sono considerate le partite che la Juve giocherà il sabato pomeriggio, orario considerato molto appetibile.

