Paredes è pronto a vestire la maglia della Juventus, i bianconeri hanno trovato l’accordo con il Psg e domani le visite mediche.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’accordo sarebbe stato trovato per un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni e contratto fino al 2025 per il giocatore. Domani l’argentino farà le visite mediche a Parigi per poi arrivare a Torino in tarda serata.

