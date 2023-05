La Juventus potrebbe tornare alla carica in estate per Pau Torres, il difensore del Villarreal piace ma arriverebbe soltanto in caso di Champions

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la prima scelta dei bianconeri però resterebbe Scalvini dell’Atalanta.

