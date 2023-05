Inter, priorità al dopo Skriniar. Dialoghi con il Barçellona: tutti i nomi sul tavolo tra i nerazzurri e i blaugrana

Secondo quanto riportato da Tuttosport, pare difficile che gli affari tra Inter e Barcellona possano riguardare i difensori blaugrana. Christensen, arrivato in Catalogna a zero, verrà eventualmente ceduto per permettere ai futuri campioni di Spagna di iscrivere una lauta plusvalenza a bilancio.

Lenglet, oggi al Tottenham, è mancino, come Umtiti, ora in prestito al Lecce.

