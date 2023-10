Vlahovic Juve, il piano per riaverlo nel Derby: ecco la tabella di recupero. Cosa filtra verso il match con il Torino

Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic sta ancora seguendo un programma personalizzato per superare il fastidio alla schiena che lo ha costretto a saltare la trasferta dei bianconeri in casa dell’Atalanta.

Se tutto andrà secondo i piani, il numero 9 della Juventus dovrebbe tornare disponibile tra domani e la vigilia: quindi in tempo per il derby. Allegri, ci spera, ma si preannuncia una decisione last minute in attacco.

