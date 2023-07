Carlo Pinsoglio, portiere della Juventus, ha parlato ai canali ufficiali dei bianconeri dove si è raccontato a 360 gradi

Carlo Pinsoglio, portiere della Juventus, ha parlato ai canali ufficiali dei bianconeri dove si è raccontato a 360 gradi. Le sue dichiarazioni:

RAPPORTO CON PERIN – «Super rapporto con lui. Dura da tanti anni ormai, i cori partono sempre tra noi compagni di squadra. Mi fanno piacere. Mi danno sempre sostegno, mi aiutano sempre a essere concentrato».

JUVE – «Essendo cresciuto nel settore giovanile ed essendo tifoso, per me la Juve è casa mia. Questo sempre. Può capitare quella piccola occasione a fine anno dove posso giocare, oppure in tournée… Per me sono sempre occasioni importante dove dimostrare le mie qualità».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG