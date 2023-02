Dopo il nuovo problema muscolare ai flessori, è slittato ancora l’esordio di Paul Pogba con la Juventus. Tutti i dettagli

Su La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti commenta il nuovo stop di Paul Pogba, che stasera non sarà in campo in Juventus-Lazio.

«Sono passati quasi trecento giorni -per l’esattezza 292 – da quando Paul Pogba ha giocato la sua ultima partita da titolare: era primavera, la metà di aprile, e il Manchester United superava il Norwich 3-2. Tre giorni più tardi, lo hanno buttato dentro negli ultimi dieci minuti della gara strapersa contro il Liverpool (4-0). Poi, il nulla: si è fermato per un infortunio al polpaccio, che seguiva quello alla coscia a causa del quale era rimasto fuori un paio di mesi. Quindi, passato alla Juve, è stato il ginocchio a fare crac»

L’articolo «Juve, Pogba non gioca da 300 giorni» proviene da Calcio News 24.

