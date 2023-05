La stagione di Paul Pogba è finita prima del tempo, l’infortunio muscolare lo terrà fuori per circa 15-20 giorni

Tanta sfortuna per il francese che ha disputato meno di 200′ in campo coi bianconeri. Per il futuro non ci sono dubbi, perché ha un contratto di 4 anni e ora sarà lui a dover lavorare per farsi trovare pronto all’inizio della prossima stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

