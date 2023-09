Juve Primavera: escluso Crapisto dai convocati per l’Empoli! Il motivo, nella lista di Montero c’è ora Ngana

Come appreso da Juventusnews24, non ci sarà Francesco Crapisto nella rosa a disposizione della Juve Primavera per il match odierno contro l’Empoli.

Il calciatore, fresco di primo contratto con i bianconeri, era inizialmente presente ma è stato escluso per motivi disciplinari. Dentro, al suo posto, Ngana.

