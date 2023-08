La Juve Primavera ha subito una sconfitta in amichevole contro l’Alessandria per 2-1: il racconto del mach

Come si legge sul sito ufficiale bianconero, la Juventus Primavera ha subito una sconfitta di misura contro l’Alessandria in amichevole. Il punteggio finale è stato 2-1.

In gol per i bianconeri Turco, che risponde a Cori nella prima frazione di gioco. Nella ripresa i padroni di casa tornano in vantaggio grazie alla rete di Ghiozzi poco dopo la mezz’ora e chiudono così la partita.

